Канавинский мост в Нижнем Новгороде будет закрыт для пешеходов с 13:00 6 июля в день матча Уругвай-Франция Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Канавинский мост в Нижнем Новгороде будет закрыт для пешеходов с 13:00 6 июля в день матча Уругвай-Франция. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.



6 июля в 17:00 на "Стадионе Нижний Новгород" состоится матч одной четвёртой финала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Это шестой, заключительный матч турнира в Нижнем Новгороде. Входные группы стадиона откроются для болельщиков за три часа до начала матча - в 14:00.

В этот день нижегородское метро будет работать в штатном режиме – до 00:30. Маршруты муниципального общественного транспорта также будут курсировать по графику рабочего дня.

Движение пешеходов по Канавинскому мосту будет приостановлено с 13:00. На площади Благовещенской (расположена перед Канавинским мостом со стороны верхней части города - спуск Похвалинского съезда) будут организованы дополнительные шаттлы. О работе транспорта для болельщиков можно узнать на сайте города-организатора. Там же размещена вся необходимая информация о транспортных изменениях в целом.

Кроме того, 7 июля в центре Нижнего Новгорода на пл. Минина и Пожарского, а также на прилегающей к ней территории сохранится режим транспортных ограничений. В этот день на площадке Фестиваля болельщиков FIFA будут транслироваться два матча, в одном из которых сборная России поборется за путевку в полуфинал со сборной Хорватии. Трансляция матча Россия – Хорватия на площади Минина и Пожарского начнется в 21:00.

Для удобства болельщиков работа муниципального общественного транспорта 7 июля будет продлена. Нижегородское метро будет работать до 02:00. Последние отправления автобусов №№ 1, 3, 11, 16, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 90, троллейбусов №№ 9, 13, 17, 31, трамваев №№ 2, 6, 21 от конечных пунктов будут организованы в 00:30.

Напомним, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил руководителям городских предприятий сократить рабочий день 6 июля в связи с ЧМ-2018.