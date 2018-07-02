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Тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка предсказала победу Уругвая в предстоящем матче ЧМ 6 июля

05 июля 2018 17:21  [69] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тапир Клеопатра из нижегородского зоопарка "Лимпопо" предсказала победу Уругвая в предстоящем матче Чемпионата 6 июля. Об этом "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" сообщила 5 июля 2018 года.

Тапир вышла на поляну, где были расставлены мисочки с едой и флагами Уругвая и Франции. Клеопатра выбрала яблоки, бананы и груши в миске с уругвайским флагом.

Напомним, матч Уругвай – Франция начнется на стадионе "Нижний Новгород" в 17:00. Это заключительный, шестой матч Чемпионата, который проходит в Нижнем Новгороде. Также напомним, что сборная Уругвая базируется в г. Бор Нижегородской области.

Как сообщалось ране, тапир Клеопатра предсказала победу Швеции в матче с Республикой Корея и оказалась права. Всего, как отмечает КП НН, она правильно предсказала исход четырех матчей из шести.

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