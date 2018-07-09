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Спорт

Облправительство ставит перед тренерским штабом ФК НН задачу войти в четверку лучших клубов первенства ФНЛ

11 июля 2018 17:27  [259] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области ставит перед тренерским штабом ФК "Нижний Новгород" задачу войти в четверку лучших клубов первенства Футбольной национальной лиги. Об этом и.о. замгубернатора региона Дмитрий Сватковский сообщил журналистам 11 июля 2018 года.

"Получить в распоряжение нашего клуба в качестве тренера человека, который имеет практику работы в лучших европейских клубах, – это для нас был шанс. Мы им воспользовались. Мы ставим перед тренерским штабом Дмитрия Черышева задачу войти в четверку лучших клубов первенства ФНЛ", - сказал Сватковский.

Он напомнил, что 22 июля нижегородский клуб сыграет свой первый матч под руководством Дмитрия Черышева на стадионе "Нижний Новгород" (с ФК "Тюмень" – прим. НИА "Нижний Новгород").

"Мы за атакующий, агрессивный футбол и за красивые голы. И за победы, к которым нужно стремиться с такой инфраструктурой, которая у нас есть сейчас. Никогда раньше наши клубы не имели такой инфраструктуры", - добавил Дмитрий Сватковский.

Напомним, 11 июля Дмитрий Черышев приступил к исполнению обязанностей главного тренера ФК "Нижний Новгород".

Напомним также, что в июне 2018 года ФК "Олимпиец" сменил название, вернувшись к историческому – "Нижний Новгород". Данное решение было принято руководством клуба. С февраля 2017 года главным тренером клуба был Николай Писарев. Отметим, что АНО "ФК НН" является частной организацией, в ЕГРЮЛ данных о его учредителях нет.

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Теги:
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