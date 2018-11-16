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Общество

Еще одна "сверка часов": Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района Нижнего Новгорода 5 декабря

28 ноября 2018 12:19  [35] Общество

Фото: с сайта ДК "ГАЗ"

Владимир Панов встретится с жителями Автозаводского района Нижнего Новгорода 5 декабря 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Встреча пройдет в ДК ОАО "ГАЗ", начало в 18:30.

"Для меня это в какой-то степени "сверка часов". Необходимо расставить приоритеты, и в первую очередь решать те задачи, которые обозначат нижегородцы", - отметил мэр.

Отметим, что это будет вторая в этом году встреча в Автозаводском районе (первая прошла в феврале), после этого в Советском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском, Канавинском и Нижегородском районах.

В ходе встреч жители задавали самые разные вопросы, большая часть из которых касалась протекающих крыш, состояния фасадов, расселения ветхого фонда, благоустройства дворовых территорий, развития городской маршрутной сети.

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