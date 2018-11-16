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Происшествия

Руководитель нижегородской фирмы "Галерея VIP тур" арестована после гибели подростка на сгоревшей турбазе

29 ноября 2018 12:17  [183] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель нижегородской туристической фирмы "Галерея VIP тур" арестована после гибели подростка на сгоревшей турбазе.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении 41-летней директора ООО "Галерея Вип-Тур", обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Согласно информации, ООО "Галерея Вип-Тур" было зарегистрировано в феврале 2013 года. Основным видом деятельности компании является деятельность туристских агентств и туроператоров, а дополнительной – деятельность по дополнительному образованию.

В сентябре 2018 года турфирма организовала выезд несовершеннолетних туристов в гостиницу "ForRest house" в п. Волжское лесничество Городецкого района. 28 октября в коттедж прибыли 14 несовершеннолетних туристов. Как отметили в СУ СК, сопровождающие туристов не обладали знаниями и специальными навыками действия в чрезвычайных ситуациях. 2 ноября в гостинице начался пожар, в результате отсутствия грамотной эвакуации детей один из юных туристов погиб.

29 ноября обвиняемая была заключена под стражу.

Как сообщалось ранее, после происшествия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил надзорным органам провести необходимые проверки во всех местах детского отдыха. В правительстве также отметили, что турбаза, в которой произошёл пожар, не числится в региональном реестре организаций отдыха детей и их оздоровления.

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