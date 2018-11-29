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Спорт

Юные нижегородские спортсмены могут посетить Японию в преддверии  Олимпиады 2020

01 декабря 2018 12:55  [313] Спорт

Юные нижегородские спортсмены могут посетить Японию в преддверии  Олимпиады 2020. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, 29 ноября состоялась встреча директора департамента внешних связей правительства региона Ольги Гусевой с делегацией Университета города Сендай (префектура Мияги, Япония), возглавил которую доцент факультета физического образования Хидекуни Йосии.

По словам Ольги Гусевой, сотрудничество с Японией продолжает развиваться быстрыми темпами.

"План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации cоглашения о сотрудничестве с префектурой Мияги был подписан только неделю назад, но мы видим уже первые результаты. Сегодня мы обсудили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в сфере спорта", - отметила она.

Кроме того, в мероприятии принял участие министр спорта Нижегородской области Сергей Панов. В частности, по его мнению в преддверии Олимпиады 2020 года особенно актуальным может стать обмен опытом именно в олимпийских видах спорта. По его мнению, региону был бы интересен такой истинно японский вид спорта, как дзюдо, а также опыт японских коллег в настольном теннисе и гимнастике.

Стороны обсудили итоги состоявшихся обменов юношескими футбольными сборными. В мае 2017 года в префектуре Мияги была принята молодежная сборная Нижегородской области по футболу. С 20 по 24 августа 2018 года проходил ответный визит команды университета города Сендай на нижегородскую землю, когда после проведения серии товарищеских матчей по футболу Сергей Панов предложил обеим сторонам сконцентрироваться на совместном тренировочном процессе, что будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских связей между регионами.

Господин Йосии высоко оценил результаты обмена футбольными командами между регионами и выразил готовность дальше развивать сотрудничество с Нижегородской областью в других видах спорта.

При этом отмечается, что основной целью визита господина Йосии было участие в XVII научно-практической конференции "Современные проблемы физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" в Нижегородском государственном университете имени Н.И.Лобачевского.

Ранее сообщалось, что товарооборот Нижегородской области с Японией по итогам девяти месяцев 2018 года приблизился к отметке в $60 млн.

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