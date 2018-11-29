Более 160 нижегородских бизнесменов приняли участие в этапе международного чемпионата по управлению бизнесом "Кубок Волги" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 160 представителей крупного, среднего, малого бизнеса и крупнейших вузов региона приняли участие в международном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge "Кубок Волги". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 4 декабря 2018 года.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов на церемонии открытия соревнования в технопарке "Анкудиновка" отметил, что проведение этапа Global Management Challenge в Нижнем Новгороде – важное событие для региона. "Это одна из лучших международных управленческих программ, которая позволяет повысить свои компетенции в бизнес-менеджменте. Соревнование позволяет за два дня научиться решать задачи, приобретая при этом навыки, сопоставимые с опытом работы в крупной компании на конкурентном рынке в течение нескольких лет", - рассказал он.

Министр пояснил, что за время чемпионата каждой команде предстоит принять более 300 решений по маркетингу, финансам, производству, ценообразованию, персоналу и НИОКР. Также участники смогут попробовать себя в качестве топ-менеджеров крупной производственной компании на конкурентном рынке. Команда-победитель представит Нижегородскую область на всероссийском этапе.

По словам директора института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС при Президенте РФ, руководителя Global Management Challenge Россия Вячеслава Шоптенко, чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки.

Среди участников чемпионата – такие нижегородские предприятия, как РФЯЦ-ВНИИЭФ, Почта России и другие. "Мы рассчитываем, что компетенции, которые участники приобретут за время чемпионата, помогут им вывести свой бизнес на новый уровень, выйти на новые, в том числе экспортные рынки", - сообщил Максим Черкасов.

Министр также подчеркнул, что по итогам 10 месяцев 2018 года количество малых и средних предприятий в Нижегородской области выросло – за это время в регионе открылось почти 500 новых компаний. При этом налоговые поступления в бюджет области от малого бизнеса за этот период увеличились на 1 млрд рублей и превысили 7 млрд рублей.

Напомним, глава региона Глеб Никитин в конце 2017 года заявил, что доходы нижегородских предприятий от экспорта необходимо увеличить с 3 до 5 млрд долларов. Он отметил, что в 2018 году в регионе начнет работу ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди них – региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.



СПРАВКА:

Global Management Challenge был разработан в начале 70х годов командой исследователей из университета Стратклайд в Шотландии. Со временем к соревнованию присоединились и другие страны.