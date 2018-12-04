"Мне импонирует системность в подходе Ивана Носкова к решению задач", - Сергей Попов Политика

Сергей Попов Фото: Гордума Дзержинска

"Мне импонирует системность в подходе Ивана Носкова к решению задач", - заявил председатель Гордумы Дзержинска Сергей Попов, избранный 6 декабря 2018 года, комментируя назначение Ивана Носкова на должность главы Дзержинска.



"У меня уже есть некоторый опыт совместной работы с Иваном Николаевичем, пока тот исполнял обязанности главы администрации. Мне импонирует системность в его подходе к решению задач", - сказал Попов.

Председатель Думы также оценил концепцию развития города, которую Носков представил на конкурсе 5 декабря. По его словам, она "в полной мере отражает этот подход". "Кроме этого, все депутаты уже успели оценить заинтересованность Ивана Носкова в достижении результата по проблемным точкам, которые обозначил депутатский корпус. Безусловно, еще один очень весомый довод в пользу этой кандидатуры – поддержка региона. Думаю, мы сделали правильный выбор", - сказал Сергей Попов.

Напомним, что Сергей Попов избран председателем Думы Дзержинска Нижегородской области 6 декабря 2018 года.