Последние новости рубрики Политика
06 декабря 2018 15:20  [14] "Мне импонирует системность в подходе Ивана Носкова к решению задач", - Сергей Попов
06 декабря 2018 13:53  [562] "Население Дзержинска явно устало от напрасных обещаний политических элит", - Александр Прудник
06 декабря 2018 13:23  [128] Сергей Попов избран председателем Думы Дзержинска
06 декабря 2018 13:02  [99] "Иван Носков - не новичок в таких важных для большой агломерации сферах, как ЖКХ, энергетика, транспорт", - Владислав Сивый
06 декабря 2018 12:32  [218] Иван Носков избран главой Дзержинска
05 декабря 2018 19:33  [1540] Глеб Никитин назначил главой представительства Нижегородской области в Москве Артема Булатова
05 декабря 2018 17:59  [238] "Региональное отделение "Единой России" подключит к своей работе молодых парламентариев", - Денис Москвин
05 декабря 2018 12:51  [1678] Станислав Прокопович может возглавить комиссию Думы Нижнего Новгорода по транспорту
05 декабря 2018 09:31  [160] Депутат ЗС НО Сергей Зуденков провел приемы граждан в Городце, Сокольском и Чкаловске
05 декабря 2018 06:35  [523] Четыре кандидата на пост министра экологии Нижегородской области отобраны для собеседования с губернатором
Политика

"Мне импонирует системность в подходе Ивана Носкова к решению задач", - Сергей Попов

06 декабря 2018 15:20  [14] Политика
Сергей Попов

Сергей Попов

Фото: Гордума Дзержинска

"Мне импонирует системность в подходе Ивана Носкова к решению задач", - заявил председатель Гордумы Дзержинска Сергей Попов, избранный 6 декабря 2018 года, комментируя назначение Ивана Носкова на должность главы Дзержинска.

"У меня уже есть некоторый опыт совместной работы с Иваном Николаевичем, пока тот исполнял обязанности главы администрации. Мне импонирует системность в его подходе к решению задач", - сказал Попов.

Председатель Думы также оценил концепцию развития города, которую Носков представил на конкурсе 5 декабря. По его словам, она "в полной мере отражает этот подход". "Кроме этого, все депутаты уже успели оценить заинтересованность Ивана Носкова в достижении результата по проблемным точкам, которые обозначил депутатский корпус. Безусловно, еще один очень весомый довод в пользу этой кандидатуры – поддержка региона. Думаю, мы сделали правильный выбор", - сказал Сергей Попов.

Напомним, что Сергей Попов избран председателем Думы Дзержинска Нижегородской области 6 декабря 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2018 12:32  [218] Иван Носков избран главой Дзержинска
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph