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Политика

Сергей Попов избран председателем Думы Дзержинска

06 декабря 2018 13:23  [63] Политика
Сергей Попов

Сергей Попов

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Сергей Попов избран председателем Думы Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 6 декабря.

Решение "Об избрании председателя городской Думы" депутаты приняли не сегодняшнем заседании на основании Устава городского округа Дзержинска и в связи с изменениями в системе местного самоуправления.

Председатель городской Думы избирается из числа депутатов открытым голосованием и осуществляет свои полномочия на постоянной основе. На должность руководителя представительного органа заявлялись две кандидатуры: от фракции "Единая Россия" - депутат Сергей Попов, от фракции "КПРФ" - депутат Александр Терентьев.

Депутаты отдали большинство голосов за кандидатуру Сергея Попова.

Напомним, что Сергей Попов покинул пост главы Дзержинска 13 ноября 2018 года. Он заявил о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию. В этот же день Попов избран заместителем главы города. Таким образом, до сегодняшнего дня Сергей Попов исполнял обязанности главы городского округа.

На заседании 6 декабря депутаты Гордумы Дзержинска депутаты также проголосовали за переход на одноглавую модель управления муниципалитетом. В мае 2016 года Законодательное собрание Нижегородской области приняло закон об отмене "двуглавой" системы управления муниципальными образованиями в регионе за исключением Сарова и Нижнего Новгорода (в 2017 году аналогичные изменения произошли и в них). Было отмечено, что закон вступает в силу по окончании полномочий действующих органов местного самоуправления или в случае досрочной отставки действующего главы МСУ. После этого избранный глава муниципального образования также будет являться и главой администрации, кандидатуры на эту должность могут быть предложены губернатором и общественными объединениями, в том числе политическими партиями.

Депутаты Гордумы Дзержинска 6 декабря 2018 года также избрали четырех заместителей председателя Думы. Ими стали Константин Фокин, Галина Демахина, Игорь Крашенинников, Екатерина Стрижова.

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