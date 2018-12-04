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Общество

Проректор ННГУ считает, что использование экзоскелета и нейромобиля станет реальным через два года

07 декабря 2018 17:49  [15] Общество

Фото: Организаторы

Проректор по науке ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского" Виктор Казанцев считает, что использование экзоскелета и нейромобиля станет реальным через два года. Об этом сообщают организаторы всероссийской конференции "Развитие стационарной услуги при оказании протезно-ортопедической помощи", которая проходит в Нижнем Новгороде.

В рамках конференции состоялся показ последних разработок для оказания протезно-ортопедической помощи. На мероприятие приехали 150 представителей учреждений, которые выпускают такие изделия из 72 регионов РФ.

Проректор по науке ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского" Виктор Казанцев выразил уверенность в том, что разработки нижегородских учёных в ближайшие два года можно будет увидеть на улицах российских городов.

"Все наши разработки являются передовыми. Сегодня мы показали экзоскелет, который будет коммерциализован в ближайшее время. Кроме того, мы показали нейромобиль, аналогов которому нет в мире", - сказал Виктор Казанцев.

"Это новое слово в реабилитации людей с ограниченными возможностями. Он даёт возможность вести полноценную жизнь, свободно передвигаясь по дорогам. Думаю, что в течение года-двух экзоскелет и нейромобиль можно будет увидеть на улицах российских городов", - приводятся в сообщении слова проректора по науке ННГУ.

В июле текущего года сообщалось, что потребность в экзоскелетах в Нижегородской области составляет более 100 штук в год. В октябре 2017 года губернатор региона Глеб Никитин поручил просчитать потребности в подобной конструкции среди маломобильной группы населения региона и проработать возможность производства экзоскелета в области.

Напомним также, что ранее нижегородские разработчики рассчитывали на запуск серийного производства нейромобилей в 2021 году.

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