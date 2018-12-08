"Единая Россия" в своей работе делает разворот в сторону регионов Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" в своей работе делает разворот в сторону регионов. Об этом сообщает РИК НРО партии по итогам XVIII съезда, который проходил 7–8 декабря.

Согласно информации, участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018". В частности, среди рассмотренных инициатив, предложено утвердить этические нормы для членов "Единой России", а также создать рейтинг эффективности депутатов от партии. Кроме того, было объявлено о запуске информационной системы "Избиратель-депутат", которая содержит всю необходимую информацию о работе депутатов и сенаторов, округах и приемных. Также были приняты решения ввести грантовую поддержку общественно значимых проектов партийных "первичек", о формировании базы лучших региональных общественных инициатив на базе Центра поддержки гражданских инициатив в 2019 году с целью их распространения по стране, обозначены новые направления проектной деятельности, представлен новый федеральный проект партии "Чистая страна" и иные решения.

При этом отмечается, что практически во всех ключевых программах и проектах будет сделана ставка на работу в регионах.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, при подготовке к съезду в регионе проведена очень серьезная работа.

"В этом году вся подготовка к съезду и сам съезд прошли с акцентом на региональную составляющую. В Нижегородской области на уровнях местных отделений были организованы дискуссионные площадки для обсуждения и выработки решений, которые могут быть реализованы на уровне страны. Некоторые модели, которые мы уже апробировали в нашем регионе, будут тиражированы. Например, проект "Депутат", который позволяет повысить активность депутатского корпуса во взаимодействии с жителями регионов", - рассказал глава региона.

По словам депутата Государственной думы, секретаря Нижегородского отделения "Единой России" Дениса Москвина, решение сделать ставку на регионы будет способствовать качественному обновлению и развитию партии, более эффективной работе всей партийной структуры.

"Прошедший съезд можно назвать съездом регионов, потому что результаты разворота в сторону региональных отделений, в сторону субъектов РФ, местных и первичных отделений, который Андрей Анатольевич Турчак провозгласил еще весной этого года, мы уже видим сегодня. И весь год мы находили этому подтверждение. У нас в Нижегородской области, как и во всех регионах, прошло огромное количество мероприятий, было внесено тысячи предложений и инициатив с мест, которые и стали основой тех решений, принятых сегодня на заседании. Мне кажется, кардинальный сдвиг очень качественно отразится на партии, на ее обновлении и развитии. Это очень своевременно, очень содержательно и очень профессионально", - отметил депутат.

Ранее сообщалось, что участниками XVIII съезда "Единой России" в Москве стали 3,5 тысячи делегатов и гостей.

Напомним, на съезде губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и депутат Государственной думы, секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин были избраны в состав генерального совета партии

Кроме того, Денис Москвин представил на XVIII съезде "Единой России" систему повышения эффективности работы депутатов.