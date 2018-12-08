Мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков планирует учитывать комментарии жителей в соцсетях по вопросам кадровых перестановок Политика

Иван Носков Фото: администрация Дзержинска

Новый глава Дзержинска Нижегородской области Иван Носков планирует учитывать комментарии жителей, высказанные в соцсетях, при решении вопросов, связанных с кадровыми перестановками в городской администрации. Цитату мэра распространила пресс-служба горадминистрации в своем паблике в "ВКонтакте".

"Я дал личное распоряжение отслеживать все паблики в Дзержинске. У меня есть информация, что от жителей нашего города поступает большое количество комментариев по поводу кадровых перестановок в администрации Дзержинска", - отметил Иван Носков.



Он отметил, что ближайшие два месяца намерен анализировать работу чиновников, после чего будет принимать конкретные решения. "На сегодняшний день для меня все сотрудники администрации - не плохие и не хорошие. Глупо с моей стороны было бы говорить о том, что я уволю всех и наберу новых, это просто невозможно. Я уверен, что в администрации Дзержинска работает много высококвалифицированных сотрудников, готовых к качественной работе в команде. Я дал каждому возможность проявить себя на период до двух месяцев", - добавил он.

При этом Носков подчеркнул, что по некоторым кандидатурам у него уже сложилось мнение "и с этими людьми мы точно расстанемся".

"Делать выводы и принимать решения по кадровым перестановкам в администрации я буду позже", - заключил мэр Дзержинска.

Напомним, что Иван Носков был избран главой Дзержинска Нижегородской области 6 декабря 2018 года. Его кандидатуру выдвинул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и Президиумом политсовета НРО партии "Единая Россия".

Ранее, с февраля по ноябрь 2018 года, Иван Носков занимал должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.

Напомним также, что 13 ноября депутаты Думы Дзержинска на внеочередном заседании одобрили прекращение полномочий главы администрации города Виктора Нестерова и его первого заместителя Анатолия Слизова. При этом Слизов остался в муниципалитете – он назначен заместителем главы администрации и до назначения нового руководства будет исполнять обязанности главы городского округа.