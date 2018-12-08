Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородская область одной из первых подала заявку на внедрение нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"

Регион также рассчитывает удвоить объем несырьевого неэнергетического экспорта.

Нижегородские музыкальные школы получат от минпрома РФ 59 новых пианино

Сертификат на пианино "Николай Рубинштейн" производства фабрики "Аккорд" передал находящийся с рабочим визитом в Нижегородской области министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров губернатору региона Глебу Никитину. Закупка и поставка новых музыкальных инструментов проходит за счет средств федерального бюджета. Пианино поступят в музыкальные школы региона в декабре. Сейчас изношенность музыкальных инструментов там составляет от 50 до 100%.

Группа ГАЗ в рамках спецконтракта организует выпуск новых LCV, грузовиков и легкого дизельного двигателя

Специнвестконтракт подписан между министерством промышленности и торговли РФ, правительством Нижегородской области и Группой ГАЗ. Контракт подписан на десять лет - до 2028 года. Инвестиции в создание производств с высоким уровнем локализации и экспортным потенциалом превысят 20 млрд рублей.

Пять составов пригородных поездов будет заменено приобретенными в лизинг вагонами в Нижегородской области

Первый состав уже закупили, 21 декабря он будет введен в эксплуатацию. Остальные четыре состава поступят в распоряжение ГЖД в течение следующего года, тогда же предприятие начнет платить по лизингу.