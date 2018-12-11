Нижегородская область планирует получить почти 60 млрд рублей из федбюджета на реализацию нацпроектов в 2019-2021 годах Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область планирует получить почти 60 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроектов в 2019-2021 годах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 12 декабря 2018 года.

Как сообщил губернатор области Глеб Никитин на заседании Совета по стратегии развития и инвестициям, на данный момент предполагается, что на реализацию нацпроектов в регионе в 2019-2021 годах будет направлено порядка 65 млрд рублей, в том числе 59,4 млрд рублей федеральных средств.

Основным вопросом повестки на заседании стала готовность региональных паспортов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область в 2018 году провела большую работу по привлечению денежных средств на реализацию 12 нацпроектов. "По объему привлекаемых средств мы сейчас находимся в тройке лидеров среди всех регионов страны", - отметил Никитин.

По итогам заседания было принято решение одобрить региональные паспорта федеральных проектов, включенных в нацпроекты. Губернатор заявил, что он планирует утвердить их в ближайшее время.

"Формируя план работы на 2019 год, мы в первую очередь будем контролировать целевые показатели проектов и их влияние на качество жизни людей. Мы должны сделать так, чтобы результаты реализации национальных проектов были видны людям и напрямую влияли на улучшение качества жизни нижегородцев", - добавил Глеб Никитин.

"По инновационному сценарию, при активном вхождении региона в национальные проекты и реализации наших мер по улучшению инвестиционного климата, ВРП в действующих ценах на душу населения может увеличиться с 376 тысяч рублей в 2017 году до 672 тысяч рублей на человека в 2024 году", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что на реализацию нацпроектов в области в 2019 году в проекте федерального бюджета предусмотрено 13 млрд рублей.

Самый большой объем средств - 4,27 млрд рублей - будет привлечен в 2019 году в рамках нацпроекта "Экология", на втором месте нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 2,77 млрд рублей, на третьем и четвертом – "Демография" и "Здравоохранение". Также регион принимает участие в проектах по поддержке предпринимательства и "Образование". "Нижегородская область приложит максимум усилий для участия в нацпроектах. Мы готовы к системной работе, тесно сотрудничаем с федеральными структурами", - заявил губернатор региона Глеб Никитин.