"Конкурентность в обороте коммунальных отходов в Нижегородской области означает снижение цены в этой сфере", - Михаил Теодорович Бизнес

Михаил Теодорович Фото: НИА Нижний Новгород

"Конкурентность в обороте коммунальных отходов в Нижегородской области означает снижение цены в этой сфере", - сказал в интервью телекомпании "Волга" руководитель регионального управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) Михаил Теодорович.

Он пояснил, что с 1 января 2019 года вступают в силу новые тарифы и они "должны быть экономически обоснованы, понятны, подъемны и справедливы".

"Новизна момента еще и в том, что с 1 января должны вступить в силу новые тарифы, касающиеся оборота коммунальных отходов вывоза мусора. Здесь мы очень плотно работаем с региональной службой по тарифам и видим в перспективе решения, которые окажутся приемлемыми", - сказал Михаил Теодорович.

"Наш регион является одним из лидеров в этой сфере. Например, у нас девять зон, для которых определены региональные операторы по обращению с отходами. Не одна, как у большинства регионов страны, а девять. Эти зоны учитывают сегментацию региональную, экономическую, социальную", - отметил руководитель антимонопольного ведомства.

"Также у нас есть семь региональных операторов и это образует конкурентную ситуацию. Кроме того у нас есть перевозчики мусора, которые выступят в виде конкурентного звена. И это означает, что всё-таки будет борьба за цену, будет возможность ее снижения", - подчеркнул Михаил Теодорович.

"Из этого следует, что есть вероятность стабилизации тарифов на какое-то время. Это несомненно пойдет на пользу гражданам", - подытожил руководитель УФАС.

Напомним, что министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время своего визита на объекты накопленного экологического ущерба в Дзержинске 7 декабря, назвал реформу обращения с ТКО сложной, но обязательной процедурой.

Напомним также, что для нижегородцев с 18 по 25 декабря пройдет интернет-линию по теме: "Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году". Нижегородцы смогут задать интересующие их вопросы на сайте правительства Нижегородской области.