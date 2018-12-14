Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин назначил Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора Нижегородской области

С марта 2017 года Андрей Гнеушев занимал должность министра соцполитики региона. К исполнению обязанностей замгубернатора он приступил 14 декабря. Гнеушев будет курировать блок социальной политики, в который входят министерство соцполитики, министерство здравоохранения, министерство образования, науки и молодежной политики.

"Нижегородская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку бизнеса", - Глеб Никитин

Нижегородская область защитила в Минэкономразвития РФ региональную составляющую нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Теперь в 2019-2024 годах регион получит около 2,5 млрд рублей, которые пойдут на льготные кредиты для предпринимателей, поддержку социального бизнеса, диверсификацию экономики в моногородах.

Правительство области рассчитывает на восстановление мукомольного комплекса купцов Башкировых к 800-летию Нижнего Новгорода

Уже подготовлены планировочные решения и ивесторы высказывают заинтересованность объектами комплекса.

Более 30 новых пунктов приема вторсырья планируется открыть в Нижнем Новгороде в 2019 году

Такое количество пунктов не является окончательным. Городская администрация планирует планомерно увеличивать число пунктов.