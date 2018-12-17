Уроженец Нижнего Новгорода Денис Черышев вошел в сотню лучших футболистов мира по версии "The Guardian" Спорт

Уроженец Нижнего Новгорода Денис Черышев отмечен в рейтинге лучших футболистов мира 2018 года, опубликованном британским изданием "The Guardian".



Согласно информации, Денис Черышев занял в рейтинге 87 позицию. Рейтинг составляют 225 экспертов из 69 стран мира.



Необходимо отметить, что по данным на 19 декабря опубликованы только имена футболистов, занявших с 71 по 100 место. Остальные будут названы позднее.

Напомним, что Денис Черышев играл в составе сборной России на Чемпионате мира по футболу 2018 года. По итогам нескольких матчей, он признавался лучшим игроком сборной. Глава Нижегородской области Глеб Никитин назвал Дениса Черышева одним из ярчайших игроков ЧМ-2018.

В июле 2018 года отец Дениса Черышева Дмитрий Черышев стал главным тренером ФК "Нижний Новгород".

СПРАВКА:

Денис Черышев родился в 1990 году в Нижнем Новгороде, где за местный "Локомотив" выступал его отец Дмитрий Черышев. В 1996 году Дмитрий перешёл в хихонский "Спортинг" и перевёз семью в Испанию. В 2001 году, когда его отец перешёл в "Бургос", Денис перебрался в футбольную школу этого клуба, позднее он перешёл в школу "Реала". В 15 лет Дениса взяли в юношескую команду "Хувенил С". В 2010 году он поднялся в "Реал Мадрид Кастилья", вторую команду клубной системы после основы. 27 ноября 2012 года Черышев дебютировал в официальных матчах за "Реал", став первым российским игроком, сыгравшим за клуб. В 2013 году подписал новый контракт с "Реалом", рассчитанный до лета 2017 года. Через месяц после подписания контракта был отдан в аренду "Севилье" на сезон без права выкупа. 28 июня 2014 года Черышев был арендован на один сезон "Вильярреалом", а в 2016 году подписал пятилетний контракт с этим клубом.