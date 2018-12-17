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Политика

Глеб Никитин поручил создать экспертный совет по реализации Стратегии Нижегородской области

21 декабря 2018 16:21  [93] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил создать экспертный совет по реализации Стратегии социально-экономического развития региона. Об этом он заявил на заседании нижегородского правительства 21 декабря 2018 года.

В ходе заседания министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков рассказал, что план мероприятий по реализации Стратегии должен быть принят в 2019 году. Губернатор поручил сформировать данный план в I квартале следующего года и обратил внимание на необходимость оперативно опубликовать текст Стратегии – как на одноименном сайте с возможностью дистанционного обсуждения, так и на сайте правительства региона.

Глава региона подчеркнул, что стратегия "стала по-настоящему народной", так как она разрабатывалась при активном участии жителей региона. При этом он подчеркнул, что данный документ должен развиваться и дорабатываться, для чего в регионе будет работать проектный офис по реализации Стратегии. "Нам нельзя сбавлять темп обсуждения и вовлечения граждан в этот процесс. Необходимо создать экспертный совет, который бы занялся дальнейшей консультацией органов исполнительной власти при воплощении Стратегии в жизнь. Мы должны вовлечь в эту работу как можно больше лучших специалистов, работающих в Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

Работу с экспертным советом глава региона попросил организовать представителя экспертно-координационной группы по обсуждению Стратегии, заместителя председателя ОЗС Ольгу Щетинину.

Щетинина пояснила, что сформировать совет планируется на основании того актива, с которым Стратегия разрабатывалась на стратсессиях летом 2018 года. Предполагается, в основной состав войдут около 200 экспертов, которые разделятся на экспертные группы. "До 1 января 2019 года мы рассчитываем утвердить состав экспертного совета, и в течение I квартала следующего года вместе с органами исполнительной власти формировать план реализации", - отметила она.

Напомним, что сегодня правительство Нижегородской области утвердило Стратегию развития Нижегородской области. Для формирования Стратегии первоначально был создан экспертный совет из 18 экспертных групп по приоритетным направлениям развития Нижегородской области, в которых участвовало свыше 400 человек. Далее прошло общенародное обсуждение Стратегии. Стратегические сессии состоялись во всех муниципалитетах области. В обсуждении приняло участие свыше четырех с половиной тысяч человек, в сентябре за нее проголосовали около 500 тысяч жителей. Осенью 2018 года документ рассматривался в 19 федеральных органах исполнительной власти, и был ими согласован.

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