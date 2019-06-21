Два пожара произошли в Дзержинске 21 июня; МЧС уточняет, что не в "ГосНИИ" "Кристалл"

Дым от пожаров в СНТ Мичуринец-5
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Два пожара произошли в Дзержинске 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МСЧ по Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что пожары произошли не на территории АО "ГосНИИ" "Кристалл" и угрозы для производства на предприятии и населения города не представляли.
В частности, сегодня сгорел садовый домик в СНТ Мичуринец-5. Его площадь составляла 30 кв. м. Также горел мусор рядом с этим садовым товариществом. Площадь пожара составила 80 кв. м.
Пожары тушили 19 сотрудников ГУ МЧС и пять единиц техники.
Напомним, что на территории НИИ 1 июня 2019 года произошли взрывы на складе готовой продукции. Взрывы разрушили несколько зданий, в домах жителей города были выбиты стекла, почти 100 человек получили осколочные ранения, 18 дзержинцев пришлось госпитализировать. Попавшим в больницы гражданам власти выплатили по 150 тысяч рублей.
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