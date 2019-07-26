Мэрия после 1 сентября рассмотрит вопрос о "выделенках" для автобусов на дорогах города Общество

Мэрия после 1 сентября рассмотрит вопрос о выделенках для автобусов на дорогах города Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода после 1 сентября рассмотрит вопрос о выделенных полосах для общественного транспорта на дорогах города. Об этом 2 августа сообщил журналистам глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Он напомнил, что сейчас такая "выделенка" действует на проспекте Гагарина. Ее открыли 1 июня 2019 года от микрорайона "Щербинки 2" (перекресток с улицей Тропинина) и до остановки "Нител" (перекресток с Горной).

Однако, водители личного транспорта с момента действия выделенной полосы начали жаловаться на многокилометровые пробки на оставшихся двух полосах. Данную проблему решили с помощью смены режима работы светофоров, то есть путем создания так называемой "зеленой волны" на участке, где создана "выделенка".



Сегодня на брифинге Владимир Панов сказал, что данный эксперимент планируется применить и на других дорогах города, однако сделать это после 1 сентября.

"Главное соблюсти баланс интересов тех, кто ездит на собственном автомобиле и тех, кто пользуется общественным транспортом", - отметил глава города.