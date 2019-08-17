Юлия Склярова навестила в больнице Зарину Авгонову, - СУ СК

Фото:
Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ, полковник юстиции Юлия Склярова навестила в больнице Зарину Авгонову, которую накануне нашли в лесу. За судьбу пятилетней девочки переживали многие жители области и других регионов России.
23 августа 2019 года Зарину перевели из реанимационного в педиатрическое отделение областной больницы.
Девочке очень понравились подарки офицеров Следственного комитета: мишка, которого она уже не выпускала из рук, и раскраски с карандашами, вызвавшие ее искренний интерес.
В СУ СК напомнили, что в рамках расследования уголовного дела они продолжают выяснять все обстоятельства этого дела.
Напомним, Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Ребенка нашли в расположенном рядом с поселком лесу поздно вечером 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. При первичном обследовании врачи оценили состояние Зарины как "близкое к средней степени тяжести". Первую медицинскую помощь ей оказали врачи Вознесенской больницы.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+