Юлия Склярова навестила в больнице Зарину Авгонову, - СУ СК Общество

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ, полковник юстиции Юлия Склярова навестила в больнице Зарину Авгонову, которую накануне нашли в лесу. За судьбу пятилетней девочки переживали многие жители области и других регионов России.

23 августа 2019 года Зарину перевели из реанимационного в педиатрическое отделение областной больницы.

Девочке очень понравились подарки офицеров Следственного комитета: мишка, которого она уже не выпускала из рук, и раскраски с карандашами, вызвавшие ее искренний интерес.

В СУ СК напомнили, что в рамках расследования уголовного дела они продолжают выяснять все обстоятельства этого дела.

Напомним, Зарина пропала 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района примерно в 14:00 выйдя из дома на улицу. Ребенка нашли в расположенном рядом с поселком лесу поздно вечером 21 августа. Она была сильно обезвожена и голодна. При первичном обследовании врачи оценили состояние Зарины как "близкое к средней степени тяжести". Первую медицинскую помощь ей оказали врачи Вознесенской больницы.