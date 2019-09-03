Бизнес-миссии итальянцев в России: компании могут разместить производства в ОЭЗ Дзержинска Бизнес

Фото: правительство Нижегородской области

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов и президент Итало-Российской Торговой палаты Винченцо Трани обсудили возможность организации бизнес-миссии итальянских компаний в Нижегородскую область. Встреча прошла на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 4 сентября 2019 года. Делегацию от Нижегородской области возглавляет губернатор Глеб Никитин.

"Учитывая уже имеющийся уровень товарооборота между странами, сложившееся взаимодействие, у нашего сотрудничества большие перспективы. Итальянские коллеги со своей стороны выразили заинтересованность в размещении своих компаний на площадках будущей особой экономической зоны в Дзержинске", - рассказал Тимур Халитов.

Что такое ОЭЗ в Дзержинске

Ранее на встрече с предпринимателями Глеб Никитин рассказал о планах по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) в Дзержинске.

Общая площадь особой экономической зоны составит порядка 72,5 га. В ее границах существуют свободные территории для развития (5,6 га – "зеленая" площадка, 13,9 га – "коричневая" площадка), транспортная и инженерная инфраструктура.

Никаких ограничений для предприятий легкой промышленности, заинтересованных в размещении производства на территории ОЭЗ, нет. Потенциальным резидентам нужно лишь соответствовать требованиям, прописанным в законе. Кроме того, в настоящее время им предоставляется госсподдержка в виде субсидии за счет средств областного бюджета по уплате процентов по кредитным договорам в размере ставки рефинансирования.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

Перспективы сотрудничества с Италией

В июне этого года подписано соглашение о сотрудничестве между Итало-Российской торговой палатой и Корпорацией развития Нижегородской области об оказании содействия экономическому, торговому, техническому, правовому, научному и культурному сотрудничеству между Италией и Нижегородским регионом.

По данным Приволжского таможенного управления, оборот внешней торговли Нижегородской области с Итальянской Республикой по итогам 2018 года увеличился в 1,5 раза в сравнении с 2017 годом и составил 215,4 млн долларов. По объёму товарооборота Италия заняла 13 место из 139 стран – внешнеторговых партнёров Нижегородской области.

Форум как сотрудничество с Индией и Китаем

В ходе Восточного экономического форума во Владивостоке Глеб Никитин также сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с Индией вырос почти в 6,5 раз и достиг 675 млн долл.

"Индия – один из самых перспективных международных партнеров Нижегородской области", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также на форуме Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область намерена подписать соглашения о сотрудничестве с двумя регионами Китая. Товарооборот региона с КНР по итогам 2018 года вырос почти на 24%. В целом Нижегородская область намерена увеличивать товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.