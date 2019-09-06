"Общественные наблюдатели демонстрируют высокий уровень готовности и профессионализма", – Елена Барышникова Политика

фото: пресс-служба Общественной палаты Нижегородской области

"Общественные наблюдатели демонстрируют высокий уровень готовности и профессионализма", – заявила временно исполняющая обязанности уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Елена Барышникова, ознакомившись с работой избирательных участков в Нижнем Новгороде, Балахне, Кстове и Сормове.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты Нижегородской области, мониторинг избирательных прав граждан реализуется Ситуационным центром совместными усилиями с различными общественными организациями.

Так, весомая консультационная поддержка оказана аппаратом уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, группа опытных юристов которого постоянно анализируют поступающие по многоканальным линиям связи сообщения общественных наблюдателей, отвечают на их вопросы, дают им необходимые консультации.

Отмечается, что благодаря оценке этих квалифицированных специалистов, зачастую удается урегулировать ту или иную ситуацию, при этом возникающие подозрения в нарушениях либо подтверждаются, либо снимаются.

Временно исполняющая обязанности уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Елена Барышинкова ознакомилась с работой избирательных участков в Нижнем Новгороде, Балахне, Кстове и Сормове. Она также посетила Ситуационный центр, где и прокомментировала ход выборов. По ее мнению, голосование идёт спокойно.

"Мы объехали около 40 избирательных участков в Кстове, Балахне, Сормовском и Ленинском районах Нижнего Новгорода больших нарушений не выявлено, выборы проходят в спокойной деловой обстановке. Вся организация избирательного процесса настроена на то, чтобы избиратель мог спокойно прийти и организовать. Отдельно проверялись участки с высоким процентом досрочного голосования, в частности, в Сормовском районе. Избирательный процесс там идёт в рамках закона. Кроме соблюдения прав избирателей, мы проверяли и доступность избирательных участок для маломобильных категорий граждан, на всех участках такая доступность обеспечена", - подчеркнула она.

Елена Барышникова отдельно отметила, что на всех участках, где она побывала, "общественные наблюдатели продемонстрировали высокий уровень подготовки и профессионализма".

Ранее сообщалось, что в регионе открыты 663 участка для голосования. Они будут работать до 20:00.

Напомним, по данным на 15:00 явка на довыборы в ЗС НО составляла 9,84%; в Думу Нижнего Новгорода - 7,95%; на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка - 19,24%.