Стратегическая сессия по развитию транспорта прошла в Нижнем Новгороде 24 сентября Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Стратегическая сессия по развитию транспорта прошла в Нижнем Новгороде 24 сентября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе доклада и.о. заместителя главы города Елена Лекомцева отметила, что перед городом стоит цель модернизировать транспортную систему, сделать данные услуги более качественными для жителей и гостей.

В течение нескольких часов участниками сессии были изложены самые разные мнения и решения.

Так, например, по мнению заместителя председателя городской Думы Николая Сатаева, необходимо расширять проспекты.

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи Станислав Прокопович отметил положительные моменты в финансировании дорожной инфраструктуры и в использовании в этой отрасли новых технологий, например, установка умных остановок. Ранее глава города Владимир Панов обещал, что до начала октября в Нижнем Новгороде установят 134 "умные остановки", осталось несколько дней. Изначально, в рамках соглашения нужно было установить все 334 остановки до конца 2018 года.

Все изложенные в ходе сессии 24 сентября идеи сотрудники мэрии зафиксировали. Их используют при разработке Стратегии развития города – документа, по которому Нижний Новгород будет жить до 2030 года. Стратегию разрабатывают при поддержке ННГУ им. Н. И. Лобачевского и автономной некоммерческой организации "Проектный̆ офис Стратегии развития Нижегородской̆ области".

По итогам проведенных стратегических сессий экспертами выдвигаются предложения по расширению спектра задач стратегии, по конкретизации целей и расширению списка мероприятий, позволяющих достичь поставленные цели. Все комментарии экспертов фиксируются, они станут базой для корректировки итогового проекта Стратегии.

Ранее сообщалось, что стратегию развития Нижнего Новгорода до 2030 года скорректируют с учетом мнения горожан.