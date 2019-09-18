Виновником ДТП с трамваем в Автозаводском районе стал водитель автобуса Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Виновником ДТП с трамваем в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стал водитель автобуса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.

Напомним, авария произошла 24 сентября в 12:10 на проспекте Ленина.

Сотрудниками управления было выяснено, что столкновение произошло по вине водителя автобуса - он проехал перекресток на красный свет. Отмечается, что стаж вождения 55-летнего мужчины составляет 33 года.

В результате столкновения пострадали шесть пассажиров автобуса и трамвая. Все они были госпитализированы с ушибами и после осмотра отпущены.