Виновником ДТП с трамваем в Автозаводском районе стал водитель автобуса

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Виновником ДТП с трамваем в Автозаводском районе Нижнего Новгорода стал водитель автобуса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Нижегородской области.
Напомним, авария произошла 24 сентября в 12:10 на проспекте Ленина.
Сотрудниками управления было выяснено, что столкновение произошло по вине водителя автобуса - он проехал перекресток на красный свет. Отмечается, что стаж вождения 55-летнего мужчины составляет 33 года.
В результате столкновения пострадали шесть пассажиров автобуса и трамвая. Все они были госпитализированы с ушибами и после осмотра отпущены.
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