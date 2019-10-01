Детский игровой комплекс открыли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Детский игровой комплекс открыли в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на пр.Молодежный (территория второго паркового озера). Проект реализован в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

На площадке установлены камеры видеонаблюдения. В пресс-службе администрации добавили, что в ближайшее время установят забор, начнет работу круглосуточная охрана, игровой комплекс будет работать в удобном для детей режиме и закрываться поздним вечером.



Глава администрации Автозаводского района Александр Нагин рассказал, что несмотря на некоторые сложности при строительстве комплекса – поставку элементов детской игровой площадки задержали в Финляндии на 1,5 месяца, а форму для тротуарной плитки везли из Германии – в итоге все доделали.

Как рассказал представитель подрядной организации ООО "Смарт" Аликсан Устинов, на детский игровой комплекс действует расширенная гарантия от года до пяти лет.

Как сообщалось ранее, уже открыты 12 из 16 общественных пространств, включенных в программу формирования комфортной городской среды на 2019 год. Это сквер по улице Прыгунова и детский игровой комплекс на Автозаводе, сквер Канавинский, Молитовский затон в Ленинском районе, сквер имени Грабина и бульвар Авиастроителей в Московском, сквер имени 1905 года в Нижегородском районе, Щелоковский хутор и со стороны Советского, и со стороны Приокского районов, большой игровой комплекс на улице Сурикова и Светлоярский парк в Сормове.

Напомним, московская компания "Смарт" также занимается благоустройством Гребного канала. В начале лета электронный конкурс не состоялся, поскольку заявка ООО "Смарт" была единственной. Однако администрация города приняла решение заключить контракт с ним. Стоимость выполнения работ 24,6 млн рублей. В течении 30 дней, к середине июля, компания должна была построить террасу, провести озеленение, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт. В итоге сроки сдвинуты на 15 октября.