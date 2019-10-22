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Общество

Депутаты нижегородской гордумы одобрили создание нового бульвара

23 октября 2019 11:39  [19] Общество

Фото: Яндекс. Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили создание нового городского бульвара. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 23 октября 2019 года.

Бульвар появится на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхнепечерской в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее участок был отдан под строительство пункта обслуживания населения. В частности, в нем должны были разместиться магазин, кафе и пункт ремонта техники. Однако разрешение было отозвано.

В ноябре прошлого года комиссия нижегородской Думы по экологии поддержала возврат статуса озелененной территории участку на пересечении ул. Лопатина и ул. Верхнепечерской, напротив дома № 4; ранее занятому ООО "Гурман".

Сейчас планируется включить этот участок в список озелененных территорий общего пользования.

Он также предложен нижегородцам для голосования по программе формирования комфортной городской среды.

Ранее, местные жители обратили внимание на то, что застройщик вел массовую вырубку зеленых насаждений, что вызвало недовольство горожан. В связи с этим, министерство имущественных и земельных отношений области расторгло договор аренды в одностороннем порядке. В июле ООО "Гурман" отказалось от апелляционной жалобы по иску министерства. До этого участок прежним владельцам несколько лет не использовался.

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