Нижегородские "Молочные кухни" перешли на новый режим работы: что изменилось? Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Три раздаточных пункта "Молочной кухни" перешли на режим работы в две смены после обращения родителей к главе Владимиру Панову. Об этом сообщили в городском департаменте по социальной политике.

Работать в две смены будут: раздаточные пункты в Приокском районе на ул.Маршала Жукова, 9; в Автозаводском районе на ул.6-й микрорайон, 11 и в Ленинском районе на ул.Адмирала Макарова, 2.

Теперь ониоткрыты с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00 и в субботу с 08:00 до 16:00.

Ассортимент кисломолочной продукции: помимо молока, кефира жирностью 3,2% и творога жирностью 10%, с 2015 года "Молочная кухня" также выпускает "Бифилакт", "Биолакт", "Лактобактерин", "Молочную сыворотку" со сроком годности 48 часов и настой из шиповника.



С адресным перечнем раздаточных пунктов и режимом работы можно ознакомиться на официальном сайте нижегородской молочной кухни.

Также планируется организовать для детей производство таких продуктов, как "творис" и "твогреча".

Вся продукция делается из натурального молока и закваски от нижегородских производителей.

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Награды: продукция "Молочной кухни" получила признание не только в Нижнем Новгороде, но и на всероссийском уровне. В марте 2018 года предприятию присвоено звание лучшего учреждения педиатрического профиля Российской Федерации.

Кто может рассчитывать на бесплатное питание: бесплатно продукция предоставляется семьям с детьми до одного года, где среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет две величины прожиточного минимума. Это на сегодняшний день 20 тысяч 336 рублей. Семьи с детьми от года до двух лет бесплатное питание получают, если доход на каждого члена семьи составляет одну величину прожиточного минимума и менее - это 10 тысяч 168 рублей.

СПРАВКА:

В структуру МБУЗ "Молочная кухня" входят три молочных кухни: Автозаводская, Нижегородская и Сормовская, а также 43 молочно-раздаточных пункта, расположенных на территории восьми районов города. Очередной молочно-раздаточный пункт открылся в Ленинском районе в конце прошлого года (ул. Июльских дней, 21, около Горьковской управления Железной дороги).