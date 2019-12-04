Нижегородская область решила выпустить облигации в 2019 году Экономика

Нижегородская область решила выпустить облигации в 2019 году

Министерство финансов Нижегородской области приняло решение выпустить в 2019 году облигационный заем. Об этом сообщается в документах, размещенных на сайте ведомства.

Размещение облигаций состоится 13 декабря на Московской бирже ММВБ-РТС. Генеральным агентом выступит Совкомбанк.

Напомним, что область планировала в 2019 году выпустить облигационный заем на 10 млрд рублей. Размещение облигационного займа предполагалось в IV квартале 2019 года, но срок размещения, процентная ставка по купону и периодичность выплаты купонного дохода должны были определится при подготовке решения о выпуске и зависеть от ситуации на финансовых рынках.

Позже стало известно, что минфин региона может отказаться от выпуска облигаций. Ведомство стало рассматривать варианты либо выпуска ценных бумаг, либо привлечения кредитных средств, обслуживание которых обойдется региону в более низкую стоимость.

В октябре 2019 года минфин объявил аукционы по выбору банков для привлечения 33 млрд рублей кредитных средств. При этом в министерстве пояснили, что кредиты будут привлекаться только по мере потребности бюджета. Объявление аукционов было связано со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

Сейчас же на сайте ведомства опубликован приказ, согласно которому глава минфина Ольга Сулима утверждает решение об эмиссии облигаций Нижегородской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Срок обращения облигационного займа на 10 млрд рублей составляет 5,5 лет. У облигаций 22 купонных периода, длительность которых с первого по двадцатый составляет 91 день, двадцать второго купонного периода – 99 дней. Ставка всех купонных периодов определяется по ставке первого купона.

Амортизация предполагает погашение по 30% от номинала в даты выплаты 14-го и 18-го купонов и 40% от номинала при погашении выпуска, который состоится 14 июня 2025 года.