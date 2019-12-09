"Народный избранник обязан отвечать за результаты своего труда", – Ольга Балакина Политика

Ольга Балакина Фото: НИА Нижний Новгород

"Народный избранник обязан отвечать за результаты своего труда", – сказала председатель постоянной комиссии городской Думы по местному самоуправлению Ольга Балакина, комментируя проект закона Нижегородской области о переходе на мажоритарную избирательную систему.

Ольга Балакина считает, что избиратели хотят тесной привязки депутата к округу и его личной ответственности за проведенную работу.

"Мы поддерживаем жителей, которые поставили свои подписи под обращением. Люди хотят тесной привязки депутата к округу и его личной ответственности за проведенную работу.

При этом, инициатива ни в коей мере не умаляет роль партий: партия по-прежнему может спрашивать с депутата за нереализованный проект или бездействие, а вот страховать его в случае провала станет уже рискованно. В итоге выиграют все – и жители, и партии, и, конечно, сама дума Нижнего Новгорода", - сказала председатель постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению.

"Немаловажно, что депутаты вновь получают возможность самим нарабатывать авторитет, не прячась за широкую спину партии. И мандат депутат будет получать именно от своих избирателей, которые доверили ему свои голоса. Уверена, это положительно скажется на развитии территорий", - отметила депутат.

Напомним, что сейчас городская Дума Нижнего Новгорода состоит из 47 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Законопроект подразумевает состав Думы из 35 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования.

Действие данного законопроекта будет распространяться на избирателей - жителей Нижнего Новгорода, кандидатов и избирательные объединения.

Данный вопрос будет рассмотрен на собрании фракции "Единой России" 17 декабря и внесен в повестку заседания городской Думы 18 декабря.