Количество браков с иностранцами в Нижегородской области сократилось вдвое Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Количество браков с иностранцами в Нижегородской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось вдвое. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 16 января.

В 2019 году были заключены 513 браков с участием иностранных граждан из 50 государств. Ольга Краснова отметила, что в основном иностранцами были представители мужского пола.

Чаще всего браки заключались с жителями Азербайджана, Таджикистана, Украины, Армении, Белоруссии и Казахстана. Однако, среди молодоженов есть граждане Марокко, США, Бангладеша, Боснии и Герцеговины, Аргентины, Перу и Хорватии.

Напомним, что в 2018 году в Нижнем Новгороде прошло шесть матчей Чемпионата мира по футболу: четыре матча группового этапа чемпионата, одна восьмая финала и четвертьфинал, в которых приняли участие сборные Швеции, Южной Кореи, Аргентины, Хорватии, Англии, Панамы, Швейцарии, Коста-Рики.

В период ЧМ-2018 Нижегородскую область посетили жители 80 стран. Среди них лидирующие позиции занимают аргентинцы (20%) и шведы (16%), за ними следуют англичане (15%) и американцы (11%).

Добавим, что в 2018 году почти 4% браков было заключено с иностранцами, 826 из них – с жителями ближнего зарубежья. Нижегородки также выходили замуж за жителей Австралии, Болгарии, Бразилии, Италии и Камеруна.