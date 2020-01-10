Последние новости рубрики Общество
16 января 2020 15:19  [46] Скарлетт, Тереза и Мадонна родились в Нижегородской области в 2019 году
16 января 2020 15:06  [68] Работа нижегородской канатной дороги приостановлена из-за сильного ветра
16 января 2020 14:35  [80] Количество браков с иностранцами в Нижегородской области сократилось вдвое
16 января 2020 14:26  [90] Крохотный малыш сенегальского галаго родился в нижегородском зоопарке (ВИДЕО)
16 января 2020 13:57  [355] Освещение восстановили на одной из улиц г.о. Дзержинск после обращения жителей через соцсети
16 января 2020 13:12  [2178] Инвестиции и срок открытия изменились у аквапарка на Гагарина
16 января 2020 12:38  [95] Нижегородская область вошла в первую 20 регионов-участников конкурса для пенсионеров
16 января 2020 12:12  [101] Экологическая викторина на тему ТКО прошла в НГЛУ Н.А.Добролюбова
16 января 2020 11:50  [112] Купель на Парковом озере в ночь на Крещение создавать не будут, купание организуют с берега
16 января 2020 11:47  [211] Экс-начальник отдела ГИБДД Сергача оштрафован за превышение полномочий
Общество

Количество браков с иностранцами в Нижегородской области сократилось вдвое

16 января 2020 14:35  [80] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Количество браков с иностранцами в Нижегородской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось вдвое. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 16 января.

В 2019 году были заключены 513 браков с участием иностранных граждан из 50 государств. Ольга Краснова отметила, что в основном иностранцами были представители мужского пола.

Чаще всего браки заключались с жителями Азербайджана, Таджикистана, Украины, Армении, Белоруссии и Казахстана. Однако, среди молодоженов есть граждане Марокко, США, Бангладеша, Боснии и Герцеговины, Аргентины, Перу и Хорватии.

Напомним, что в 2018 году в Нижнем Новгороде прошло шесть матчей Чемпионата мира по футболу: четыре матча группового этапа чемпионата, одна восьмая финала и четвертьфинал, в которых приняли участие сборные Швеции, Южной Кореи, Аргентины, Хорватии, Англии, Панамы, Швейцарии, Коста-Рики.

В период ЧМ-2018 Нижегородскую область посетили жители 80 стран. Среди них лидирующие позиции занимают аргентинцы (20%) и шведы (16%), за ними следуют англичане (15%) и американцы (11%).

Добавим, что в 2018 году почти 4% браков было заключено с иностранцами, 826 из них – с жителями ближнего зарубежья. Нижегородки также выходили замуж за жителей Австралии, Болгарии, Бразилии, Италии и Камеруна.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph