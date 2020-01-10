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Общество

Достроенные дома в ЖК "Новинки Smart City" начнут сдавать во втором квартале 2020 года

17 января 2020 11:02  [64] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Достроенные дома в ЖК "Новинки Smart City" начнут сдавать во втором квартале 2020 года. Об этом стало известно в ходе выездного совещания 16 января 2020 года с участием заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

Достройкой домов занимается Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства". Строители продолжают кровельные работы, а также монтаж инженерных коммуникаций внутри зданий. Дома планируется сдавать поэтапно, начиная со второго квартала 2020 года. В общей сложности в 2020 году предстоит достроить 11 домов проблемного ЖК. Ранее достройка второй очереди ЖК шла по графику.

Участники совещания согласовали планы достройки домов с графиками подведения коммуникаций и обеспечением новостроек необходимыми мощностями по электроэнергии, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Совещание проходило на участке, где уже в этом году будет начато строительство детского сада на 320 мест в рамках программы "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". Также в 2020 году на территории будущего ЖК начнется строительство школы на 1 500 мест. Ранее сообщалось, что Нижегородская область направит допсредства федерального бюджета на строительство детсадов и школ в трех ЖК, в том числе в ЖК "Новинки Smart City" в 2020 году.

"Кроме того, муниципалитету и ГУ МВД вместе с профильными министерствами уже сейчас рекомендую озаботиться вопросом выделения в ЖК "Новинки Smart City" нежилых помещений для размещения там опорного пункта полиции и, как минимум для начала, кабинета врача общей практики", - сказал Сергей Морозов.

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