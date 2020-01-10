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Общество

Депутаты Гордумы обсудят срыв сроков сдачи яслей в Нижнем Новгороде

20 января 2020 14:51  [649] Общество

Депутаты Гордумы обсудят срыв сроков сдачи яслей в Нижнем Новгороде. Заседание комиссии Думы по развитию города, строительству и архитектуре состоится 21 января 2020 года.

На данный момент, председатель профильной комиссии Андрей Дранишников проконтролировал ход строительства девяти ясельных корпусов на территории дошкольных учреждений №№ 7, 12, 114, 115, 119, 364, 368, 369 и 434. Строительство пристроев ведется в рамках национального проекта "Демография". Каждый корпус рассчитан на 60 детей.

По словам Андрея Дранишникова, строительство всех объектов ведется с нарушением сроков сдачи в эксплуатацию. Готовность некоторых из них составляет менее 60 %. Кроме того, на объектах присутствует много недоработок, как со стороны проектировщиков, так и со стороны подрядчиков и субподрядчиков.

"Практических на всех объектах трудится недостаточное количество работников, на некоторых – менее 10 человек, или вовсе стройка стоит на месте. Нужно срочно принимать меры по ускорению темпов строительства, не уменьшая при этом качество построенных объектов", – подчеркнул Андрей Дранишников.

Отметим, что детский сад №368 Ленинского района возобновил свою работу в сентябре 2019 года. Учреждение было закрыто из-за того, что к детскому саду создается пристрой. Работы по строительству отдельно стоящего корпуса выполняет ООО СК "ПромстройНН". Срок выполнения работ по муниципальному контракту был декабрь 2019 года, но работы по-прежнему не завершены.

Кроме того, ранее сообщалось, что детские сады в мкр. "Бурнаковский" и "Седьмое небо" откроются в январе этого года, пока не открылись. В январе этого года после капремонта открыли детсад №68 в Канавинском районе, сроки сдачи неоднократно переносились.

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