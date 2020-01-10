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Общество

Продавцов снюсов станут штрафовать в Нижегородской области

22 января 2020 16:54  [338] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма одобрили внесение изменений в региональный закон, которые предполагают административную ответственность за продажу бестабачной никотиносодержащей продукции (снюсы). Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Изменения в законопроект предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В случае принятия поправок штраф для граждан составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 25 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 45 тысяч до 50 тысяч рублей.

Кроме того, за повторное нарушение предусмотрены повышенные штрафные санкции: для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 45 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Отметим, что сейчас продавцы снюсов также подвергаются штрафам, но это штрафы за нарушение здоровья граждан.

"Нижегородская область не так давно столкнулась с новым вызовом, который связан с распространением так называемого снюса. Нечистоплотные производители воспользовались пробелом в федеральном законодательстве, выпуская это вещество под названиями, не попадающими под запрет. В результате такая продукция в силу своей формальной легальности стала популярна в подростковой и молодежной среде. Убежден, что недопустимо зарабатывать на здоровье детей", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

Напомним, что запрет на продажу снюсов в Нижегородской области действует с 1 января 2020 года. В изъятых из нижегородских магазинов снюсах обнаружен никотин в концентрациях, превышающей нормативы табачной продукции в 20-30 раз, что соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время выявлено 14 нижегородских предприятий торговли, которые продавали снюсы. Всего изъято из оборота 2114 единиц никотинсодержащей продукции.

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