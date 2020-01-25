Нижегородская Дума исключила из повестки вопрос о прямых выборах мэра

Нижегородская Дума исключила из повестки заседания вопрос о прямых всенародных выборах мэра 29 января 2020 года.
Инициатором обращения в областное Законодательное собрание о возвращении прямых выборов глав городов и районов выступила фракция "Справедливая Россия" в городской Думе, сообщили в аппарате Думы.
Как пояснила председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина, основанием для снятия вопроса стало отсутствие "исследования с точки зрения изменений в бюджет Нижнего Новгорода".
Депутаты посчитали необходимым просчитать стоимость проведения прямых выборов мэра для городского бюджета.
В декабре прошлого года Законодательное собрание Нижегородской области зарегистрировало законопроект о прямых выборах мэров по инициативе НРО КПРФ. В КПРФ предполагают, что депутаты регионального парламента рассмотрят данный законопроект в январе 2020 года, заседание Заксобрания пройдет 30 января.
Отметим, что сейчас в Нижнем Новгороде с середины января 2018 года система управления городом стала одноглавой. Депутаты Гордумы 17 января избрали главой города Владимира Панова.
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