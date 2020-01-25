Исторический центр Арзамаса обновят в 2021 году Экономика

Фото: Предоставлено мэрией Арзамаса

Исторический центр Арзамаса Нижегородской области обновят в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Реконструкция объектов Арзамаса осуществляется в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области". Объектами масштабной реконструкции станут Соборная площадь, улицы Гостиный ряд и Карла Маркса. Проектирование состоится в 2020 году, строительные работы пройдут в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба, из бюджета Нижегородской области на эти цели выделяется 450 млн рублей. Создание туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" обойдется федеральному бюджету в 14,3 млрд рублей.

Важность проведения таких работ отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Развитие кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" позволяет не только привести в порядок исторические центры, но и создать комфортную среду для жителей и туристов. Нужно, чтобы у людей был стимул задержаться в Арзамасе, провести там как можно больше времени", - сказал глава региона.

"Арзамас не только сам по себе представляет огромный интерес для посещения, но и является важным транспортным узлом. В рамках развития кластера на юге региона также планируется и уже ведётся масштабное дорожное строительство. Все вместе это серьезно повысит привлекательность данного направления", - добавил Глеб Никитин.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков, в свою очередь, сказал, что необходимо добиться максимального включения городских объектов в программы по благоустройству и реконструкции.

"Уверен, что при прямой поддержке губернатора и правительства региона, это более чем возможно и своевременно. В основе каркаса работы по этому направлению – мероприятия кластера "Арзамас-Саров-Дивеево", а также совместные программы, финансируемые Новым банком развития. Всё должно быть направлено для получения максимального результата, соответствующего статусу Арзамаса как исторического поселения федерального значения", - отметил Александр Щелоков.

Ранее сообщалось, что Новый Банк Развития стран БРИКС предоставит Арзамасу на реставрацию исторических объектов $9,5 млн.

Напомним, что в рамах создания кластера "Арзамас-Саров-Дивеево" планируется строительство автостанций и объектов освещения, газификации нескольких улиц в Дивеевском районе, благоустройства территорий общего пользования в Сарове, Арзамасе и Дивеево, реставрации Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов в Арзамасе, а также реставрации дома Белянинова и строительства центров культурного развития.

Кроме того, план развития кластера предусматривает расчистку рек Теша в Арзамасском районе, Вичкинза в Дивеевском районе и реки Сатис в Сарове.