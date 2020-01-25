Владельцам затопленных участков СНТ "Красный кожевенник" хотят предложить несколько видов компенсаций Общество

Затопленный участок СНТ Красный кожевенник Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Владельцам затопленных сточными водами участков СНТ "Красный кожевенник" предложат несколько видов компенсаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Участки затопило сточными водами в результате прорыва коллектора. Это произошло 22 января 2020 года. В результате канализационные стоки распространились по территории СНТ. Под водой оказались 1 тысяча кв. м. Канализационный коллектор обслуживает ООО "Заводские сети".

Из-за аварии пришлось отключить водоснабжение в Автозаводском районе. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.



Сейчас сотрудники городской администрации вместе с садоводами начинают обследовать затопленную территорию СНТ. В ходе осмотра выяснилось, что некоторые участки затопило полностью, некоторые – наполовину. В двух домах пострадал погреб. Весной, когда растает снег, специалисты возьмут пробы земли.

"Нас ждет большая работа по оценке причиненного ущерба и его компенсации. Рассматриваются возможности денежной компенсации за счет виновника аварии, завоза плодородного грунта на участки и другие возможные варианты", - сказал глава Ленинского района Алексей Глазов.

По информации администрации Ленинского района, заявления пострадавших, чьи участки были затоплены, принимаются в районной администрации в кабинете №115 с 09:00 до 18:00, контактный телефон 258-41-19.