Почти 4 тысячи нижегородских транспортных карт ошибочно попали в "стоп-лист" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 4 тысячи транспортных карт ошибочно попали в "стоп-лист" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ситикард".

Всего для оплаты проезда на общественном транспорте было заблокировано 3,7 тысяч банковских карты из 214,8 тысяч, применявшихся в этот период. Задолженностей по этим картам не было.

Причиной этому послужила ошибка при формировании центром обработки данных оператора файлов "черного списка" по новым поступившим от банка-эквайера (ПАО "Сбербанк") диапазонам карт.

"Оператор системы "Ситикард", неукоснительно соблюдая правила проведения платежей банковскими картами, выполняет распоряжения банка-эквайера и технически ограничивает оплату скомпрометированными картами на терминалах АСОП "Ситикард" на транспорте", - пояснили механизм в компании.

Платежи по банковским картам обрабатываются банком-эквайером в режиме отложенной оплаты. При отсутствии авторизации операции по оплате проезда - банк имеет право приостановить по ним возможность оплаты проезда.

В настоящее время проблема устранена и возможность оплаты проезда ошибочно заблокированными картами восстановлена.

Ранее сообщалось, что "Ситикард" ограничил возможность оплачивать проезд на общественном транспорте банковской несколько раз за поездку. Позднее ограничение было снято.