Нижегородское правительство планирует включить дом Мельникова-Печерского в программу ремонта к 800-летию города Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство Нижегородской области планирует включить дом Мельникова-Печерского (ул. Ульянова, 42/16) в программу ремонта к 800-летию города. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области

Речь идет о вновь создаваемой государственной программе.

"Правительством Нижегородской области в настоящее время прорабатывается вопрос по субсидированию за счет средств областного бюджета работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - пояснили в ведомстве.

Ни механизмы выделения субсидий, ни перечень объектов культурного наследия, которые планируется отремонтировать, еще не утверждены. Однако решено, что дом №42/16 по улице Ульянова будет предложен управлением в качестве приоритетного объекта для финансирования в связи с аварийной ситуацией.

Ранее активисты обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и в региональное управление госохранкультуры с просьбой отремонтировать расположенный в Нижнем Новгороде дом Мельникова-Печерского к 2021 году. В направленных письмах они просят включить дом в план мероприятий по подготовке и проведению празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

В УГО ОКН по Нижегородской области агентству пояснили, что бюджетные ассигнования на подготовку и проведение празднования поступили в государственную программу управления "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия в Нижегородской области".

Однако, организация выполнения работ по капитальному ремонту фасадов и крыш в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия и выявленными объектами культурного наследия, в рамках этой государственной программы невозможна из-за ограничений, налагаемых ст. 9.2 Федерального закона № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Напомним, что капитальный ремонт в доме Мельникова-Печерского не проводился с 1930 года. В феврале 2019 года в одной из семи квартир несколько кусков штукатурки упали с потолка прямо на газовый котел.

(фото: Виктория Азарова)

Тогда главный инженер подрядной организации АО "Домоуправляющая компания Нижегородского района" определил, что проблема в неправильной конструкции ендовы кровли - соединительного элемента между двумя скатами крыши. На ней образуется наледь, которая тает и стекает в квартиру. Дому необходим ремонт или полная замена этого конструктивного элемента.

В апреле 2019 года был проведен аварийный ремонт кровли дома Мельникова-Печерского. Капитальный ремонт дома, как НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации, планируется только в 2035-2037 годах.

Активисты сообщают, что специалистами НП "Российская ассоциация реставраторов" было проведено обследование, которое показало, что укрупненная стоимость первоочередных работ по реставрации составит 4,8 млн рублей. Из них 2,3 млн – работы по кровле дома, 1,8 млн – реставрация фасада и 650 тысяч рублей – проектные работы.

СПРАВКА:

Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) родился в этом доме в октябре 1818 года. Деревянный дом сохранился с 1810 года до нашего времени. Он является объектом культурного наследия федерального значения.