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Бизнес

Житель Уренского района вырубил лес на 17 млн рублей

05 февраля 2020 14:33  [2] Бизнес

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Житель Уренского района вырубил лес на 17 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 5 февраля 2020 года, сотрудники полиции установили причастность к более 30 эпизодам противоправной деятельности 36-летнего мужчины. Общий ущерб составил 17 млн 300 тысяч рублей, общая площадь незаконно вырубленных лесных насаждений составила более 1 500 куб.метров. Ранее было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования установлено, что житель Уренского района, являющийся индивидуальным предпринимателем в сфере оказания транспортных услуг по перевозке грузов, распиловки и строгания древесины, вырубал осины, березы, ели и сосны на арендуемых лесных участках с превышением объема разрешенной для заготовки древесины, в том числе с нарушением ее породного состава.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее полицейскими проведен обыск, в ходе которого была изъята дорогостоящая лесозаготовительная спецтехника.

В соответствии с действующим законодательством за совершение подобного преступления мужчине может быть назначено наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет.


 Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области 

Ранее сообщалось, что почти 17 млн новых деревьев посадят в Нижегородской области в 2020 году.

Отметим, что случаи незаконных вырубок не редкость в Нижегородской области. В декабре прошлого года предприниматель подозревался в контрабанде леса на 48,3 млн рублей, также уголовное дело было возбуждено по факту вырубки деревьев в Тоншаевском районе на 2 млн рублей.

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