Переезд в Толоконцево закроют только после строительства на этом месте путепровода, - ГЖД Общество

Фото: с сайта rupoezd.ru

Железнодорожные переезды на 451 км (в районе п. Толоконцево) и 454 км направления Москва - Котельнич закроют после строительства на этом месте путепровода. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе "Горьковской железной дороги".

В настоящее время осуществляется строительство автомобильной дороги "Нижний Новгород - Шахунья - Киров" на участке "Неклюдово - Золотово" в городском округе Бор. На 453 км станции Толоконцево планируется путепровод. От этого путепровода будет обустроено несколько съездов к прилегающим поселкам. Технические условия на выполнение проекта пересечения железной дороги выданы ГЖД в 2016 году.

"Проведение процедуры закрытия переездов станет возможным только после ввода в эксплуатацию строящегося путепровода и съездов с него к поселкам Золотово и Толоконцево, и только при условии согласия владельцев автомобильных дорог, на пересечении с которыми расположены переезды", - пояснили в ГЖД.

(схема строительства путепроводов, фото: правительство Нижегородской области)

Дежурных, занятых на этих переездах, в случае его закрытия, переведут на другие вакантные должности, соответствующие их квалификации и состоянию здоровья.

Отметим, что жители близлежащих поселков обеспокоены возможным закрытием переезда. Вместо того, чтобы добраться до точки назначения напрямую, им придется выезжать на транспортную развязку. Инициативная группа сейчас собирает подписи, чтобы сохранить переезд.

Ранее сообщалось, что схема движения автомобилей изменилась в Неклюдово Нижегородской области в связи с началом строительства дороги.

Напомним, что нижегородская дорога "Неклюдово - Золотово" вошла в список расширения магистральной инфраструктуры РФ. Участок Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово - Золотово на Бору строится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", одна из целей которого - снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

ГУАД объявило аукцион на строительство дороги Неклюдово - Золотово в Нижегородской области в ноябре 2018 года. В декабре был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ со сроком завершения в 2020 году (стоимость СМР по госконтракту составляет 3,563 млрд руб.). Заказчик работ - ГКУ НО "ГУАД", генеральный подрядчик - ООО "Европейская столица".