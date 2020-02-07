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Общество

Мобильные телефоны пытались перебросить в колонию в Нижегородской области

10 февраля 2020 14:42  [110] Общество

Фото: ГУФСИН России по Нижегородской области

Мобильные телефоны пытались перебросить в колонию № 20 г.Лукоянов в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУФСИН.

Задержанный мужчина пытался передать в колонию 8 мобильных телефонов, 2 зарядных устройства и гарнитуру. Составлен протокол об административном правонарушении.

 

Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16, до этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге. Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.

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