Мобильные телефоны пытались перебросить в колонию в Нижегородской области

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Мобильные телефоны пытались перебросить в колонию № 20 г.Лукоянов в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ГУФСИН.
Задержанный мужчина пытался передать в колонию 8 мобильных телефонов, 2 зарядных устройства и гарнитуру. Составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее, наркотики в маркерах пытались передать в нижегородскую ИК-16, до этого нижегородец пытался перебросить на территорию колонии спиртосодержащую жидкость и мобильные телефоны. В конце декабря 2019 года предположительно наркотик обнаружили сотрудники нижегородского СИЗО в банке с какао. Спрятанное вещество, предназначалось подследственному. Напомним также, что сотрудники СИЗО-3 нашли SIM-карту в кураге. Кроме того, один год ограничения свободы получила жительница Дзержинска за попытку пронести наркотики в колонию в расческе. Житель Лукояновского района пытался пронести осужденному гашиш, упакованный в тапочки.
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