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Житель Выксы погиб из-за неосторожного курения в гараже. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло утром 12 февраля 2020 года.
На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из гаража по ул.Ступенчатой шел густой дым.
В результате пожара обгорела внутренняя отделка двух гаражей на общей площади 96 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело хозяина гаражей, 59-летнего мужчины. Причиной пожара стало неосторожное курение.
Ранее, мужчина погиб на пожаре в д. Урюпино Вачского района, также двое мужчин погибли на пожаре в Перевозе.
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