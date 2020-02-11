Житель Выксы погиб из-за неосторожного курения в гараже Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Житель Выксы погиб из-за неосторожного курения в гараже. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, возгорание произошло утром 12 февраля 2020 года.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из гаража по ул.Ступенчатой шел густой дым.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка двух гаражей на общей площади 96 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело хозяина гаражей, 59-летнего мужчины. Причиной пожара стало неосторожное курение.

Ранее, мужчина погиб на пожаре в д. Урюпино Вачского района, также двое мужчин погибли на пожаре в Перевозе.