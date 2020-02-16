Нижегородскую телебашню подсветили к приезду делегации из Японии Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородскую область 19 февраля 2020 года посетила делегация Федерации экономических организаций Японии "Кэйданрэн", которой показали потенциал региона. В честь визита гостей из Японии в Нижнем Новгороде заработала архитектурно-художественная подсветка телебашни, сообщили в пресс-службе правительства области.

Как отметил директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин, к приезду высоких гостей был подготовлен оригинальный светодинамический сценарий. На световом панно башни велась трансляция видеоконтента с использованием элементов государственной символики Японии и корпоративной символики организаций, входящих в "Кэйданрэн".

По словам губернатора Глеба Никитина, гости из Японии высоко оценили подарок, который подготовило для них руководство Нижегородской области.

"Мы не ожидали, что нас будет ждать такой приятный сюрприз, мы в восторге от увиденного", - заявил председатель Японо-Российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада.

"Включение праздничной подсветки на главной телебашне региона в честь приезда иностранных делегаций уже стало доброй традицией", - поделился впечатлениями губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации департамента внешних связей, ранее подсветка на Нижегородской телебашне уже включалась к визиту делегаций из Хорватии, Италии, Мальты и Китая.

Система освещения на нижегородской телебашне была смонтирована к ЧМ-2018. Во время проведения этапов Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде телебашня "приветствовала" сборные и болельщиков на языках команд-участниц, "одевалась" в тематические "световые наряды", онлайн транслировала счет матчей. Архитектурно-художественная подсветка телебашни включается в дни государственных и региональных праздников, во время проведения ярких спортивных и культурных мероприятий.

Также, в этот день, Глеб Никитин и делегация из Японии обсудили направления сотрудничества, в том числе в сфере промышленности.