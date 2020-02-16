Пенсионер из Арзамаса обвиняется в изнасиловании 16-летней девушки Происшествия

Пенсионер из Арзамаса обвиняется в изнасиловании 16-летней девушки. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, следователем следственного отдела по Арзамасу расследуется уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По версии следствия, в сентябре 2019 года в одном из населенных пунктов Арзамасского района пенсионер изнасиловал девушку. Сейчас он задержан, заключен под стражу. 63-летнему мужчине предъявлено обвинение. Вину в содеянном он не признал.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что 48-летний житель Нижегородской области обвиняется в изнасиловании нескольких малолетних девочек, причем ряд преступлений он совершил, угрожая убийством. Следователи установили, что мужчина некоторое время находился во Владимирской области, где сожительствовал с местной жительницей и занимался частным извозом.

По еще одному уголовному делу, приговором суда изнасиловавший и накачавший наркотиками 18-летнюю нижегородку Дмитрий Макаров остался на лечении в психбольнице, откуда он сбежал, но его вновь поместили в лечебницу.