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Экономика

Объем строительных работ в Нижегородской области увеличился на 14%

27 февраля 2020 13:18  [107] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объем строительных работ в Нижегородской области в 2019 году увеличился на 14,4% по отношению к 2018 году. Об этом сообщила руководитель "Нижегородстата" Галина Полякова на пресс-конференции по итогам социально-экономического развития Нижегородской области за минувший год 27 февраля 2020 года.

В 2019 году было выполнено работ на 180,9 млрд рублей. По этому показателю Нижегородская область находится на 3 месте в Приволжском федеральном округе.

Всего введено в эксплуатацию 5648 домов на 17089 квартир общей площадью более 1,4 млн кв. м. Для сравнения: в 2018 году – 1,35 млн кв. м. Объем жилищного строительства по сравнению с 2018 годом составил 104,3%, что практически на уровне показателей по России (104,9%).

Галина Полякова отметила, что в 2019 году зафиксирован наибольший темп роста к предыдущему периоду за последние 10 лет.

Средняя стоимость строительства 1 кв. м. жилых домов составила по области 48,5 тысяч рублей.

Также в области вводились в эксплуатацию социальные объекты и объекты производственного назначения.

Ранее губернатор области Глеб Никитин сказал, что в Нижегородской области планируется строить около 2 млн квадратных метров жилья в год.

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