Нижегородца задержали по подозрению в изнасиловании Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородца задержали по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области 16 апреля 2020 года.

По версии следствия, в ночь на 14 апреля в квартире по ул. Витебской Канавинского района 33-летний мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку.

По предварительной информации, подозреваемый принудительно привез девушку в эту квартиру, требуя долг со знакомого потерпевшей.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.

Известно, что ранее мужчина находился в розыске за несколько краж.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Арзамаса обвиняется в изнасиловании 16-летней девушки. Также Дзержинец подозревается в покушении на изнасилование 24-летней девушки.