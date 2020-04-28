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Происшествия

Сотрудник нижегородской колонии подозревается в получении взятки

27 апреля 2020 15:51  [419] Происшествия
исправительная колония № 5

исправительная колония № 5

Фото: с сайта google.com/maps

Сотрудник нижегородской колонии № 5 Канавинского района (ул. Ракетная, 2Д) подозревается в получении взятки. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области 27 апреля 2020 года.

Начальник отряда по воспитательной работе с осужденными (ОВРсО) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 3 УК РФ (получение взятки) по факту получения взятки от осужденного. Сумма взятки 10 500 рублей за пронос на территорию исправительного учреждения мобильного телефона и наркотических средств.

Канавинским районным судом в отношении сотрудника колонии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, т.е. по 23 июня 2020 года. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, в январе этого года выпустивший нетрезвого осужденного в магазин сотрудник нижегородской колонии № 5 был уволен. Ранее проверкой было установлено, что в результате ненадлежащего осуществления сотрудниками исправительной колонии надзора на участке колонии-поселения осужденный употребил спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись наличием в свободном доступе ключей от автомобиля, который находился на режимной территории учреждения, он выехал за пределы колонии. Заключенный был задержан сотрудниками Росгвардии, которые вызвали сотрудников ГИБДД.

Напомним, в середине ноября прошлого года сужденный за убийство, кражу и изнасилование Раушан Салахов сбежал из той же колонии №5 Канавинского района. Его местонахождение по-прежнему неизвестно.

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