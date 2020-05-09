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Происшествия

Вода в нижегородской реке Рахма вновь стала мутно-белой

19 мая 2020 14:45  [30] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Вода в нижегородской реке Рахма вновь стала мутно-белой. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте 19 мая 2020 года.

Река Рахма окрасилась в белый цвет, рассказали очевидцы.

Фото: Яндекс.Карты

Отметим, что это далеко не первый подобный случай. В апреле этого года вода в Рахме также была мутной.

По заявке жителей сотрудники министерства экологии обследовали территорию Рахмы от поселка Ржавка до поселка Черепичный в Приокском районе. На всем протяжении присутствовал неблагоприятный запах, а вода имела мутно-белый цвет.

В ходе обследования реки Рахма зафиксирован сброс сточных вод, выливающихся из оголовка ливневой канализации в поселке Черепичный, и попадающих в реку.

Минэкологии возбуждено дело об административном правонарушении. Пробы воды направлены в лабораторию.

В августе прошлого года специалисты также установили, что в реку поступают сточные воды.

Агентство "НИА Нижний Новгород"направило запрос в минэкологии области о том, найдены ли в итоге виновные в произошедшем.

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