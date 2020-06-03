Концерт Чайковского в исполнении Сергея Крылова прозвучит в виртуальном концертном зале нижегородской филармонии Культура и отдых

С.Крылов, Ф.Мастранджело и академический оркестр Фото: Роман Бородин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концерт Петра Чайковского в исполнении нижегородского оркестра с соло Сергея Крылова прозвучит в виртуальном концертном зале Нижегородской государственной академической филармонии им. М.Ростроповича 17 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Этого музыканта в свое время Мстислав Ростропович назвал одним из "пяти лучших скрипачей мира".

Концерт входил в программу XV Международного фестиваля искусств им. А.Сахарова весной 2018 года. Симфоническим оркестром Нижегородской филармонии тогда управлял Фабио Мастранджело - один из "самых известных итальянцев в музыкальных кругах России".

Начало трансляции запланировано на 18:30.

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(Дмитрий Маслеев, фото: Роман Бородин)

Также на этой неделе 10 июня в 18:30 нижегородская филармония планирует трансляцию записи концерта с участием победителя XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева.

Он выступил в сопровождении симфонического оркестра под управлением Александра Скульского на Открытии концертного сезона в 2018 году. Это было первое и единственное на данный момент выступление Маслеева в Нижнем Новгороде.

В программе: М. Равель – "Испанская рапсодия"; Дж. Энеску – "Румынская рапсодия" № 1; Ф. Лист – "Испанская рапсодия" (версия для фортепиано с оркестром М. Петухова); С. Рахманинов – Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром.

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Напомним, XVI Международный фестиваль искусств им. А.Сахарова был перенесен на 2021 год (год столетия Андрея Сахарова) из-за пандемии коронавируса. Филармония пообещала сохранить большую часть заявленной программы. Некоторые концерты войдут в абонементы нового сезона.

Напомним также, Сахаровский фестиваль должен был проходить в Нижнем Новгороде с 20 мая по 10 июня. На фестивале было запланировано двадцать премьер. Сенсацией фестиваля должен был стать реконструированный авторский концерт Людвига ван Бетховена, состоявшийся в Вене 22 декабря 1808 года. Продолжительность концерта – 4 часа.

Ранее сообщалось, что в 2021 году филармония планирует серию концертов "по заявкам Андрея Сахарова", куда войдут его любимые произведения. Также планируется спектакль о жизни ученого с участием актера Евгения Князева.